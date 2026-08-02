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Квартиры и апартаменты с террасой в Paterna, Испания

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10 объектов найдено
Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
$243,104
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 89 м²
$351,531
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
$265,931
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 72 м²
$309,301
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 107 м²
$438,413
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 93 м²
$409,796
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 136 м²
$518,540
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 146 м²
$558,604
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 57 м²
$254,517
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Квартира в Paterna, Испания
Квартира
Paterna, Испания
Площадь 77 м²
$328,704
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