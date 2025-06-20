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Квартиры с гаражом в Paterna, Испания

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1 объект найдено
Квартира 5 спален в Paterna, Испания
Квартира 5 спален
Paterna, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продается дуплекс в Вальтерне, в хорошем состоянии. Имеет 5 спален, 3 ванные комнаты, 2 гост…
$288,637
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