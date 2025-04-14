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Квартиры в Partido Judicial de Granada, Испания

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2 объекта найдено
Квартира в Гранада, Испания
Квартира
Гранада, Испания
Апартаменты с 2-3 спальнями в Альмуньекаре, в 300 метрах от моря. Комплекс состоит из 54 …
$363,275
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Hayat
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Квартира 4 комнаты в Monachil, Испания
Квартира 4 комнаты
Monachil, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
НОВОСТРОЙКА В СЬЕРРА-НЕВАДА Жилой комплекс New Build состоит из 20 студий и апартаментов, г…
$454,053
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Параметры недвижимости в Partido Judicial de Granada, Испания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов