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Жильё в Partido Judicial de Baza, Испания

дома
3
3 объекта найдено
Вилла в Caniles, Испания
Вилла
Caniles, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 431 м²
Стильная вилла на Ибице с видом на море и частным бассейном 16 х 5 метров. Всего 20 минут пе…
$2,52 млн
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Вилла в Caniles, Испания
Вилла
Caniles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Новая современная вилла на испанском острове Ибица, в спокойном районе, неподалеку от пляжа …
Цена по запросу
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Вилла в Caniles, Испания
Вилла
Caniles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 432 м²
Роскошная вилла класса «люкс» с джакузи расположена в Испании на острове Ибица, около побере…
$3,27 млн
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