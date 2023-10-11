ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Palafrugell
Виллы
Виллы с видом на горы в Palafrugell, Испания
Вилла
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
155 м²
Красивый дом в гольф-Баия-де-Финестрат.Он состоит из трех этажей, общей площадью 155 квадрат…
€406,929
Рекомендовать
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-Брава, Испания
4
4
412 м²
Современный дом в лучшей урбанизации на Коста Брава - Кала Сант Франсеск. Расстояние …
€1,24 млн
Рекомендовать
Таунхаус 1 спальня
Union Hill-Novelty Hill, США
1
1
43 м²
Уютный одноуровневый таунхаус с террасой и частным садом. Дом имеет небольшую площадь…
€168,770
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Дения, Испания
3
99 м²
ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ РЯДОМ С МОРЕМ И С ВИДОМ НА МОНТГ Этот жилой дом с видом на Монтг состоит из…
€341,606
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, в хорошем состоянии, с теплыми полами
San Javier, Испания
2
2
87 м²
КРАСИВЫЕ КВАРТИРЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В ЛА МАНГА Эта урбанизация расположена в районе с самой бо…
€150,791
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, в хорошем состоянии
Торревьеха, Испания
2
1
60 м²
В Residencial Parquemar IV , одной из самых представительных урбанизаций Плайя-де-ла-Мата в …
€151,782
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
2
150 м²
1
Представляем виллу в средиземноморском стиле в городе Деэса де Кампоамор. Это - курортный го…
€735,168
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни
La Zenia, Испания
2
2
75 м²
3
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ЛОС-АЛЬТОСЕ Новые современные полностью оборудованные квартиры и пен…
€256,520
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
2
1
70 м²
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 2004 г…
€221,493
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
76 м²
1/4
Жилой комплекс премиального класса AMANECER DE´LUXE, расположенный всего в 300 метрах от мор…
€354,404
Рекомендовать
Квартира 5 спален с кондиционером, с террасой
Барселона, Испания
5
4
273 м²
Квартира в элитном районе Сант Жерваси - Тресс Торрес города Барселона. Общая площадь…
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
3
2
82 м²
1
Продаётся aпартамент в Торревьехе в районе Playa de los locos, располагается на 1 этаже. Общ…
€116,310
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL