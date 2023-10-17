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Земельные участки в Palafrugell, Испания

5 объектов найдено
Земельные участки в Palafrugell, Испания
Земельные участки
Palafrugell, Испания
Площадь 36 400 м²
  Большой участок земли, расположенный в туристическом городе Калонже. В тихом жилом районе …
€7,50 млн
Земельные участки 6 спален с садом, с Pool, с Proximity to the sea в Palafrugell, Испания
Земельные участки 6 спален с садом, с Pool, с Proximity to the sea
Palafrugell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 838 м²
La Fosca Proyecto (2) Ровный участок 838 м2 на 1 линии моря в урбанизации Ла Фоска в Паламос…
€1,000,000
Земельные участки с бассейном, с видом на город, с тренажерным залом в Palafrugell, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на город, с тренажерным залом
Palafrugell, Испания
Земельный участок под строительство дома, Паламос, Коста Брава, Испания. Продается земельны…
€535,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Palafrugell, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Palafrugell, Испания
Продается земельный участок в тихой и зеленой урбанизации Сан Даниэль в пешей доступности до…
€290,000
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом в Palafrugell, Испания
Земельные участки с бассейном, с видом на горы, с тренажерным залом
Palafrugell, Испания
Продается земельный участок в тихом и зеленом районе Монт-Рас в пешей доступности до моря, м…
€300,000
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