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Дома с бассейном в Palafrugell, Испания

1 объект найдено
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Palafrugell, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Palafrugell, Испания
Количество спален 5
Площадь 443 м²
Количество этажей 2
Добротный просторный дом, расположенный на большом участке со средиземноморскими соснами, на…
€1,000,000
Realting.com
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