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Продажа домов с садом в Palafrugell, Испания

1 объект найдено
Дом 8 спален в Palafrugell, Испания
Дом 8 спален
Palafrugell, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 8 000 м²
Фермерский дом 2000 м2 с участком 8000 м² в Палафружель, провинция Жирона Площадь постройки …
$2,10 млн
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