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Квартиры в Palafrugell, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Palafrugell, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Palafrugell, Испания
Количество спален 3
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
Квартира в здании на первой линии моря с прекрасным видом на песочный пляж и залив Паламоса …
€390,000
Realting.com
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