Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Pajara
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Pajara, Испания

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
$385,420
Оставить заявку
Вилла с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лас-Пальмас, Испания
Вилла с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лас-Пальмас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$325,972
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Pajara, Испания

с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов