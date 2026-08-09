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Виллы с видом на горы в Ориуэле, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Вилла 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
Новая первоклассная вилла на гольф-курорте с большим бассейном, большим садом и подвалом  …
$1,27 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Ориуэла, Испания
Вилла 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Количество этажей 2
Блестящая меблированная вилла с бассейном, террасой на крыше и потрясающим видом на море ряд…
$1,71 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Вилла 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Вилла в элитном гольф-курорте, готовая к заселению, с большим бассейном, красивым садом и цо…
$1,27 млн
НДС
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Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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