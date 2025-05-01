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Виллы около гольф-клуба в Orihuela, Испания

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41 объект найдено
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Виллы с 3 спальнями Жилой комплекс Paradise в Вилламартин является коллекцией современных от…
$391,365
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
$316,064
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Красивый дом в La Zenia, площадь 260 м2 - IM116757 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$504,192
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$1,15 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115624 4 спальни, 4 ванные комнат…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
$1,47 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла премиум класса недалеко от моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI1156…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Эксклюзивные виллы в Лас Колинас Гольф, Коста Бланка 3 спальни и 3 ванные комнаты распределе…
$1,07 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
$2,00 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Виллы с 3 спальнями Жилой комплекс Paradise в Вилламартин является коллекцией современных от…
$371,549
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Великолепная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115618 4 спальни, 4 ванные ком…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 4 спальни, площадь 157 м2 - AGI115619 4 спальни, 4 ван…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Эксклюзивные виллы в Лас Колинас Гольф, Коста Бланка 3 спальни и 3 ванные комнаты распределе…
$899,624
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Villa for sale in Orihuela, Costa Blanca, Alicante Modern homes with 3 or 4 bedrooms and 2/3…
$413,282
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Роскошная вилла в Лас Колинас Гольф, Аликанте, Коста Бланка. Со спальнями 3, ванными комната…
$1,62 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Великолепные виллы в Дехеса-де-Кампоамор, Коста Бланка, Аликанте. Частное жилое сообщество с…
$1,20 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
$1,37 млн
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Виллы с 3 спальнями Виллы Male расположенs в гольф-клубе Vistabella в Лос Монтесинос. Виллы…
$297,140
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Вилла в Лас Колинас Гольф, Аликанте, Коста Бланка. Отдельный дом вне плана с 3 спальнями 3 в…
$828,744
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, площадь 157 м2 - AGI115623 4 спальни,…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
$802,546
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Индивидуальные виллы в vistabella golf, Коста Бланка, с 3 спальнями и тремя ванными комнатам…
$343,384
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Villa in Las Colinas Golf, Dehesa de Campoamor, Costa Blanca 3 bedroom house with large terr…
$926,885
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
$1,20 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 157 м2 - AGI3989 4 спальни, 4 ванн…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Красивый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115620 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 260 m2.Plot size: 217 m2.Solarium: 59 m2, cellar: 85 m2.New Bui…
$502,766
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 216 м²
Villa for sale in Orihuela, Costa Blanca, Alicante Modern homes with 3 or 4 bedrooms and 2/3…
$467,804
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
$753,006
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