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Виллы с садом в Orihuela, Испания

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35 объектов найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115542 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$705,034
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новая вилла рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115568 3 спальни…
$618,254
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Современная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI115550 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
$705,034
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115624 4 спальни, 4 ванные комнат…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла премиум класса недалеко от моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI1156…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 3 спальни, 92 м2 - AGI115567 3 спальни, 2 ванные комна…
$618,254
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 603 м²
Вилла Вилла на первой линии с бассейном под реконструкцию в Кабо Ройг (Cabo Roig) с прекрасн…
$2,28 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Отдельные виллы площадью 195,34 м2 и участки с частным бассейном и частной парковкой.  Высок…
$333,986
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Великолепная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115618 4 спальни, 4 ванные ком…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 4 спальни, площадь 157 м2 - AGI115619 4 спальни, 4 ван…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Элитная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI6102 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$618,254
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 134 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, park…
$703,039
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115551 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
$705,034
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
$638,138
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, площадь 157 м2 - AGI115623 4 спальни,…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
$616,505
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Элитная новая вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115552 3 спальни, 3 ванные комн…
$705,034
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Красивая вилла возле моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115532 3 спальни, 3 ванны…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 157 м2 - AGI3989 4 спальни, 4 ванн…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Красивый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115620 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новый дом рядом с морем в Dehesa de Campoamor - AGI115554 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площа…
$639,949
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новые шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями и 2 ванными в нескольких минутах пешком от магаз…
$326,864
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Вилла в элитном районе Деэса де Кампоамор всего в 200 м от пляжа! Жилая площадь 450 м2, учас…
$1,46 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Дом премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Costa Blanca - AGI115547 3 спальни, 3 ванные комна…
$705,034
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115571 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона:…
$618,254
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Коста-Бланка - AGI115533 3 спальни, 3 ванные ком…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Новая вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115622 4 спальни, 4 ванные комнаты. П…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor - AGI115546 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
$705,034
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
$616,505
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