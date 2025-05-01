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Виллы с гаражом в Orihuela, Испания

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69 объектов найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Вилла в Dehesa de Campoamor, площадь 197 м2 - AGI115656 4 спальни, 4 ванные комнаты. Коврова…
$867,746
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Роскошный дом класса рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115627 3 спальни…
$867,746
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115624 4 спальни, 4 ванные комнат…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
4 bedrooms, 4 bathroomsArea: 197 m2.Plot size: 500 m2.The Villa is situated by sea.New Build…
$886,925
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла премиум класса недалеко от моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI1156…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Отдельный дом с 3 спальнями, отдельным участком в Вилламартин. Отдельный дом со своим участк…
$286,925
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
$1,36 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Эксклюзивные виллы в Лас Колинас Гольф, Коста Бланка 3 спальни и 3 ванные комнаты распределе…
$1,07 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Вилла класса люкс в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, площадь 225 м2 - AGI115671 4 спальни, 3 …
$916,560
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Аликанте. Возможность иметь спальни 3 или 4 и ва…
$921,433
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115688 4 спальни, 3 ванные…
$894,865
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Elite Новая вилла у моря в Дехеса-де-Кампоамор, Коста-Бланка - AGI115660 4 спальни, 4 ванные…
$867,746
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Великолепная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115618 4 спальни, 4 ванные ком…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 4 спальни, площадь 157 м2 - AGI115619 4 спальни, 4 ван…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Эксклюзивные виллы в Лас Колинас Гольф, Коста Бланка 3 спальни и 3 ванные комнаты распределе…
$899,624
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Villa for sale in Orihuela, Costa Blanca, Alicante Modern homes with 3 or 4 bedrooms and 2/3…
$413,282
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Современный дом в Дехеса де Кампоамор, Коста Бланка - AGI115685 4 спальни, 3 ванные комнаты.…
$894,865
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Роскошная вилла в Лас Колинас Гольф, Аликанте, Коста Бланка. Со спальнями 3, ванными комната…
$1,62 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Вилла с участком рядом с морем в Cabo Roig . УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Отдельная вилла площад…
$2,08 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Современная новая вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Испания - AGI8513 4 спальни, 3 ванные комнаты…
$894,865
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Новая вилла недалеко от моря в Dehesa de Campoamor - AGI115644 4 спальни, 4 ванные комнаты. …
$889,441
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Дом VIP класса в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 225 м2 - AGI115684 4 спальни, 3 ванные комн…
$894,865
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Современный новый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115661 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь…
$867,746
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
VIP класса дом в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115686 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$894,865
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Великолепные виллы в Дехеса-де-Кампоамор, Коста Бланка, Аликанте. Частное жилое сообщество с…
$1,20 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Аликанте. Возможность иметь 2 или 3 спальни и 2 …
$763,317
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Красивая вилла с частным бассейном в Dehesa de Campoamor - AGI115628 3 спальни, 4 ванные ком…
$867,746
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Вилла в Дехеса-де-Кампоамор, 4 спальни - AGI115689 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковр…
$894,865
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Вилла в Лас Колинас Гольф, Аликанте, Коста Бланка. Отдельный дом вне плана с 3 спальнями 3 в…
$828,744
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