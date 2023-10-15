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Таунхаусы с видом на море в Orihuela, Испания

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19 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже таунхаус с небольшим участком в тихом жилом районе San Miguel de Salinas. Дом име…
€129,500
Таунхаус 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€650,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€335,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€299,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вам трехэтажный таунхаус в Ориуэла Коста. Общая площадь постройки составляет 93 м…
€148,800
Таунхаус 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
€675,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбанизация …
€249,900
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Таунхаус в Ла Зения, Ориуэла Коста. Он состоит из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кух…
€165,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Торре де ла Орадада. Они состоят из 3 спал…
€260,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Роскошные таунхаусы в Торре де ла Орадада. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гости…
€302,900
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Совершенно новые таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Торре де ла Орадада. Они состоят …
€230,000
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с камином в Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с камином
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Таунхаус с 3 спальнями напротив бассейна в Playa Flamenca. Таунхаус с 3 спальнями и 2 ванным…
€149,900
Таунхаус 2 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Дуплекс с 2 спальнями напротив бассейна в Ла Зения. Дуплекс с 2 спальнями, 1 полностью обору…
€159,900
Таунхаус 3 спальни с Spalni, у моря в Cabo Roig, Испания
Таунхаус 3 спальни с Spalni, у моря
Cabo Roig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Раньше: 135.000€ -| Сейчас: 125.000€rnrnСалон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комна…
€125,000
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