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Таунхаусы с видом на море в Orihuela, Испания
Таунхаус
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19 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
62 м²
2
Продается таунхаус в непосредственной близости от поля для гольфа Вильямартин и гольф-клуба…
€112,000
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Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
80 м²
2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
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Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
120 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
90 м²
2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
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Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
2
70 м²
2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
3
1
70 м²
В продаже таунхаус с небольшим участком в тихом жилом районе San Miguel de Salinas. Дом име…
€129,500
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Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
138 м²
2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€650,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
2
95 м²
2
Представляем прекрасный таунхаус в закрытом жилом комплексе на берегу Средиземного моря в Ка…
€335,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
2
98 м²
2
Продается комфортабельный таунхаус в закрытой урбанизации в городе Dehesa de Campoamor. Расс…
€299,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
4
3
93 м²
2
Предлагаем Вам трехэтажный таунхаус в Ориуэла Коста. Общая площадь постройки составляет 93 м…
€148,800
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
5
3
159 м²
2
Представляем таунхаус с видом на море в городе Ориуэла Коста в районе Кабо Роиг. Это живопис…
€675,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Mil Palmeras, Испания
3
2
87 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбанизация …
€249,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, у моря
Dehesa de Campoamor, Испания
3
2
62 м²
Таунхаус в Ла Зения, Ориуэла Коста. Он состоит из 3 спален и 2 ванных комнат, гостиной, кух…
€165,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Mil Palmeras, Испания
3
3
103 м²
Таунхаусы с частным садом и солнечным солярием в Торре де ла Орадада. Они состоят из 3 спал…
€260,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с теплыми полами
Mil Palmeras, Испания
3
3
104 м²
Роскошные таунхаусы в Торре де ла Орадада. Они состоят из 3 спален и 3 ванных комнат, гости…
€302,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с террасой, у моря, с солярием
Mil Palmeras, Испания
3
2
90 м²
Совершенно новые таунхаусы в нескольких метрах от пляжа в Торре де ла Орадада. Они состоят …
€230,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с камином
Mil Palmeras, Испания
3
2
85 м²
Таунхаус с 3 спальнями напротив бассейна в Playa Flamenca. Таунхаус с 3 спальнями и 2 ванным…
€149,900
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Таунхаус 2 спальни с террасой, у моря, с подсобным помещением
Dehesa de Campoamor, Испания
2
2
70 м²
Дуплекс с 2 спальнями напротив бассейна в Ла Зения. Дуплекс с 2 спальнями, 1 полностью обору…
€159,900
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Таунхаус 3 спальни с Spalni, у моря
Cabo Roig, Испания
3
2
86 м²
Раньше: 135.000€ -| Сейчас: 125.000€rnrnСалон, американская кухня, 3 спальни, 2 ванные комна…
€125,000
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