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Таунхаусы с садом в Orihuela, Испания

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9 объектов найдено
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается двухквартирный дом с участком 95 м2 в Ла Флорида, Ориуэла Коста. Дом разделен на 2…
$280,462
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Дом с 2 спальнями, большими шкафами и 1 ванной комнатой с белой лакированной мебелью и мрамо…
$236,643
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Таунхаус на продажу в Пунта Прима, Урб Кампана в Ориуэла Коста, Испания. Продается двухкварт…
$166,878
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Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
ТАУНХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$352,763
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Двухквартирный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой на продажу предлагает прекрасную возмож…
$145,345
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
$166,878
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Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Продается двухквартирный дом 97 м2 с большим участком с въездом для машины и возможностью по…
$213,173
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продается двухквартирный дом с 3 спальнями, большим частным садом, парковочным местом и соля…
$166,770
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Мы предлагаем вам это шале площадью 98 м2, где вы сможете приятно провести свободное время. …
$215,811
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