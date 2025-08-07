Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Испания
  3. Orihuela
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Гараж

Снять квартиру на сутки в Orihuela, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Уютная квартира в доме с бассейном рядом с большим парком "Наций". Квартира состоит из двух …
$58
за сутки
Вилла 4 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Потрясающая вилла с 4 спальнями, абсолютно новая, расположена в эксклюзивной элитной жилой у…
$5,207
в месяц
Квартира 1 комната в Торревьеха, Испания
Квартира 1 комната
Торревьеха, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Уютная квартира в аренду рядом с «Парком Наций”! Квартира состоит из одной спальни, салона, …
$46
за сутки
Квартира 3 комнаты в Orihuela, Испания
Квартира 3 комнаты
Orihuela, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Урбанизация Flamenca Villadg считается одной из самых красивых в районе Ориуэла-Коста.Апарта…
$81
за сутки
Квартира 1 спальня в Guia de Isora, Испания
Квартира 1 спальня
Guia de Isora, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Мы предлагаем в аренду на сезон осень-зима эту прекрасную квартиру, расположенную в центре П…
$2,092
в месяц
Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 5
Закрытый комплекс, расположен в 170 м от моря, примерно в 170 м от отличного песчаного пляжа…
$116
за сутки
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 5/5
Уютная квартира в аренду в спокойном районе, недалеко от «Парка Наций”, парка "Doña Sinforos…
$46
за сутки
Квартира 3 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 3 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Уютная квартира в Гуардамар дель СегураОткройте для себя суть прибрежной жизни в этой очаров…
$1,965
в месяц
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 5
Урбанизация RECOLETA считается одной из самых красивых в жилом районе Пунта-Прима. Территори…
$69
за сутки
Квартира 2 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 2 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Сдается в аренду квартира с одной спальней в 240 метрах от моря! С балкона открывается боков…
$46
за сутки
Квартира 3 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 3 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 4/5
Квартира в урбанизации с бассейном в закрытом комплексе, расположена в 200 метрах от моря, п…
$46
за сутки
Таунхаус 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный таунхаус в 350 метрах от моря, от песчаного пляжа NAU FRAGOS и в 10-15 минутах х…
$69
за сутки
