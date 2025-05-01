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Пентхаусы с террасой в Orihuela, Испания

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13 объектов найдено
Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста-Бланка со…
$409,017
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ В ПЛАЙЯ ФЛАМЕНКА Недавно построенный роскошный комплекс с апартаментами с 2 спа…
$397,276
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Роскошный пентхаус с 3 спальнями и частным солярием в Вильямартине. Роскошный пентхаус с 3 с…
$405,076
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$365,946
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Роскошные пентхаусы с 4 спальнями в Колинас Гольф . Роскошные пентхаусы с 4 спальнями и захв…
$1,56 млн
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Он расположен в тихом районе Пунта Прима, всего в 300 метрах от ближайшего пляжа и рядом со …
$253,008
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Пентхаус 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
Эти стильные апартаменты расположены в престижном районе Дехеса де Кампоамор, известном свои…
$451,485
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новый проект с квартирами с 2 и 3 спальнями, расположенный в новом районе Вильямартин (прови…
$278,847
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$501,069
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 96 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 96 m2.Solarium: 67 m2.New Build.There is communal pool, parkin…
$295,494
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Пентхаусы с 2 спальнями под ключ в Вильямартине. Квартиры и пентхаусы с 2 спальнями под ключ…
$468,597
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$430,544
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Великолепный пентхаус на продажу в красивом районе гольф-клуба Кампоамор в Ориуэла Коста с к…
$287,740
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