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Пентхаусы с видом на море в Orihuela, Испания

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7 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 7/8
Жилой Комплекс с Видом на Море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка Жилой комплекс расположен …
€360,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Современные Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Ориуэла-Коста Современные апартаменты …
€419,000
Пентхаус 3 спальни с Spalni, у моря в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 3 спальни с Spalni, у моря
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 226 м²
Пентхаус в Плая-Фламенка, Ориуэла-Коста
€466,150
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в Cabo Roig, Испания
Пентхаус 2 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Cabo Roig, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новостройки роскошных пентхаусов с 2 спальнями в Вильямартин. Роскошные пентхаусы с 2 спальн…
€227,000
Пентхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Mil Palmeras, Испания
Пентхаус 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Пентхаусы с 2 или 3 спальнями рядом с пляжем Игерикас в Ла Торре де ла Орадада. Новая урбани…
€279,900
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 3 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Жилой разделен на 3 этажа и 32 квартиры. Пентхаусы состоят из 3 спален, 2 ванных комнат и г…
€269,000
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