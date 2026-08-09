Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Ориуэла
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Вид на горы

Пентхаусы с видом на горы в Ориуэле, Испания

;
Пентхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 1
Эксклюзивный элитный пентхаус с частным бассейном и большой террасой на крыше на поле для го…
$1,10 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти