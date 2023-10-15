Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Orihuela
  5. Земельные участки

Земельные участки с видом на море в Orihuela, Испания

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 1 комната у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 900 м²
Предлагаем участок под застройку площадью 900 кв.м. в городе Dehesa de Campoamor , южная сто…
€495,000
Земельные участки 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Предлагаем участок земли площадью 703 кв.м.Участок продается с готовым согласованным проекто…
€367,500
Земельные участки с видом на море, с подвалом, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с видом на море, с подвалом, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Большой участок рядом с морем на продажу в Кабо Роиг, Ориуэла Коста. Этот участок расп…
€1,90 млн
Земельные участки у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки у моря
Orihuela, Испания
Предлагаем участок площадью 368 кв.м. в Ориуэла Коста. Расположен на второй линии от моря в …
€1,04 млн
Земельные участки с видом на море в Orihuela, Испания
Земельные участки с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 1 300 м²
Испания Коста Дорада г.Виланова-и-ла-Желтру Участок рядом с пляжем …
€5,00 млн
Земельные участки 4 спальни у моря в Orihuela, Испания
Земельные участки 4 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
В продаже большой участок площадью 1270 м2 на первой линии с видом на море в Кабо Роиг, Ориу…
€2,00 млн
Realting.com
Перейти