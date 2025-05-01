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Продажа домов с террасой в Orihuela, Испания

виллы
307
шале
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бунгало
54
таунхаусы
54
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183 объекта найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115542 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$705,034
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Виллы с 3 спальнями Жилой комплекс Paradise в Вилламартин является коллекцией современных от…
$391,365
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
Вилла в Dehesa de Campoamor, площадь 197 м2 - AGI115656 4 спальни, 4 ванные комнаты. Коврова…
$867,746
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
$316,064
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Роскошный дом класса рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115627 3 спальни…
$867,746
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Отдельный дом с 3 спальнями, участком и бассейном в Лос Альтос, Ориуэла Коста. Отдельный дом…
$370,608
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новая вилла рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115568 3 спальни…
$618,254
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Вилла в Пунта Прима, площадь 150 м2 - AGI119431 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая зона: …
$520,626
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Смежный дом с 3 спальнями в Ла Флорида. Просторный таунхаус с 3 спальнями, частным садом, по…
$228,988
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Современная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI115550 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
$705,034
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$1,15 млн
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Вилламартин, всего в 950 метрах от знаменитого торговог…
$177,644
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115624 4 спальни, 4 ванные комнат…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
$1,47 млн
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается двухквартирный дом с участком 95 м2 в Ла Флорида, Ориуэла Коста. Дом разделен на 2…
$280,462
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 197 м²
4 bedrooms, 4 bathroomsArea: 197 m2.Plot size: 500 m2.The Villa is situated by sea.New Build…
$886,925
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла премиум класса недалеко от моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI1156…
$726,729
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 3 спальни, 92 м2 - AGI115567 3 спальни, 2 ванные комна…
$618,254
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 603 м²
Вилла Вилла на первой линии с бассейном под реконструкцию в Кабо Ройг (Cabo Roig) с прекрасн…
$2,28 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Отдельный дом с 3 спальнями, отдельным участком в Вилламартин. Отдельный дом со своим участк…
$286,925
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
$1,36 млн
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Современный новый бунгало в Ориуэла Коста - OP7185 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
$162,713
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Эксклюзивные виллы в Лас Колинас Гольф, Коста Бланка 3 спальни и 3 ванные комнаты распределе…
$1,07 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Вилла класса люкс в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, площадь 225 м2 - AGI115671 4 спальни, 3 …
$916,560
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Шале 2 спальни в Entrenaranjos, Испания
Шале 2 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Виллы с 2 или 3 спальнями с участком в 200 м2. На участке, как дополнительная опция можно ус…
$198,060
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Великолепная вилла в Пунта Прима, спальни 4, площадь 150 м2 - спальни AGI119429 4, ванные ко…
$543,406
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Ориуэла Коста, Аликанте. Возможность иметь спальни 3 или 4 и ва…
$921,433
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 333 м²
Роскошная вилла новой постройки рядом с пляжем Ла Зения. . Роскошная вилла новой постройки р…
$1,77 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Великолепная вилла в Пунта Прима, Коста Бланка, Испания - AGI119432 4 спальни, 3 ванные комн…
$520,626
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
$2,00 млн
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