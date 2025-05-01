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Продажа домов с бассейном в Orihuela, Испания

виллы
307
шале
3
бунгало
54
таунхаусы
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Квартира 2 спальни
Эстепона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Bathe under the Mediterranean sun. 61 homes with 2 and 3 bedrooms, duplexes and penthouses w…
$543,429
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Михас, Испания
Квартира 2 спальни
Михас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
New residential project that will be set on top of the hill overlooking the Europa Golf Cour…
$509,465
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 1 спальня в Torremolinos, Испания
Квартира 1 спальня
Torremolinos, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Discover this cozy studio flat in Torremolinos, in excellent condition, perfectly located ju…
$396,250
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в Михас, Испания
Квартира 3 спальни
Михас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Новая застройка квартир расположена в городе Ла Кала де Михас, в провинции Малага. Расположе…
$447,197
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 3 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
New development characterized by its ample spaces that offer maximum comfort and quality of …
$338,511
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Here’s the translation: **Ready-to-move-in apartment with 2 bedrooms, a full bathroom, inde…
$356,625
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Rio Real, Испания
Квартира 2 спальни
Rio Real, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Exclusive residential complex consisting in its first phase of 39 luxury duplex apartments a…
$497,011
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1
Эта эксклюзивная квартира, расположенная в престижной урбанизации Mediterranean Views II в С…
$454,169
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Квартира 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Квартира 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 5/5
Представляем современную квартиру с видом на море в закрытом жилом комплексе в городе Торрев…
$660,195
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Cozy 2-Bedroom Apartment in Las Palmeras de Myramar, Fuengirola This bright and inviting ap…
$520,786
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EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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English, Русский, Español
Квартира 2 спальни в Benalmadena, Испания
Квартира 2 спальни
Benalmadena, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Welcome to discover the new investment in the heart of charming Benalmadena.The flats offer …
$515,125
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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Квартира 2 спальни в Фуэнхирола, Испания
Квартира 2 спальни
Фуэнхирола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Spectacular new development of only 60 luxury apartments in the most sought-after area of El…
$645,322
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
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