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Продажа домов с видом на горы в Orihuela, Испания

виллы
307
шале
3
бунгало
54
таунхаусы
54
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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Orihuela, Испания
Вилла 6 комнат
Orihuela, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Отдельная вилла в средиземноморском стиле с 5 спальнями на большом участке в Ориуэле Простор…
$738,636
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$236,858
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