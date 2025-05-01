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Продажа домов около гольф-клуба в Orihuela, Испания

виллы
307
шале
3
бунгало
54
таунхаусы
54
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67 объектов найдено
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Виллы с 3 спальнями Жилой комплекс Paradise в Вилламартин является коллекцией современных от…
$391,365
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
$316,064
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Красивый дом в La Zenia, площадь 260 м2 - IM116757 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$504,192
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
$1,15 млн
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Красивое бунгало на продажу в районе Вилламартин, всего в 950 метрах от знаменитого торговог…
$177,644
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115624 4 спальни, 4 ванные комнат…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
$1,47 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла премиум класса недалеко от моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI1156…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Эксклюзивные виллы в Лас Колинас Гольф, Коста Бланка 3 спальни и 3 ванные комнаты распределе…
$1,07 млн
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОРИХУЭЛА КОСТА Недавно построенный жилой район в Ориуэл…
$257,314
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Шале 2 спальни в Entrenaranjos, Испания
Шале 2 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Виллы с 2 или 3 спальнями с участком в 200 м2. На участке, как дополнительная опция можно ус…
$198,060
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 290 м²
$2,00 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Виллы с 3 спальнями Жилой комплекс Paradise в Вилламартин является коллекцией современных от…
$371,549
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Великолепная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115618 4 спальни, 4 ванные ком…
$726,729
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Дом с 2 спальнями, большими шкафами и 1 ванной комнатой с белой лакированной мебелью и мрамо…
$236,643
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 4 спальни, площадь 157 м2 - AGI115619 4 спальни, 4 ван…
$726,729
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Эксклюзивные виллы в Лас Колинас Гольф, Коста Бланка 3 спальни и 3 ванные комнаты распределе…
$899,624
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Villa for sale in Orihuela, Costa Blanca, Alicante Modern homes with 3 or 4 bedrooms and 2/3…
$413,282
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Роскошная вилла в Лас Колинас Гольф, Аликанте, Коста Бланка. Со спальнями 3, ванными комната…
$1,62 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИХУЭЛА КОСТА Закрытый комплекс с 40 апартаментами с 2 и 3 спальнями…
$214,249
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Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
ТАУНХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$352,763
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Двухквартирный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой на продажу предлагает прекрасную возмож…
$145,345
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
Великолепные виллы в Дехеса-де-Кампоамор, Коста Бланка, Аликанте. Частное жилое сообщество с…
$1,20 млн
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
$1,37 млн
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
$166,878
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Дом 3 спальни в Entrenaranjos, Испания
Дом 3 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Бунгало у гольф поля Уютный жилой комплекс состоит из бунгало с 2 или 3 спальнями, каждое их…
$217,876
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Вилла в Entrenaranjos, Испания
Вилла
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Виллы с 3 спальнями Виллы Male расположенs в гольф-клубе Vistabella в Лос Монтесинос. Виллы…
$297,140
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Вилла в Лас Колинас Гольф, Аликанте, Коста Бланка. Отдельный дом вне плана с 3 спальнями 3 в…
$828,744
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Продается двухквартирный дом на двух улицах на одном этаже с участком 350 м2 и дом 72 м2 с 3…
$225,015
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