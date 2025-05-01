Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Orihuela
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Продажа домов с садом в Orihuela, Испания

виллы
307
шале
3
бунгало
54
таунхаусы
54
Показать больше
57 объектов найдено
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115542 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$705,034
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Новая вилла рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115568 3 спальни…
$618,254
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Современная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI115550 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
$705,034
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, до пляжа 300 м - AGI115624 4 спальни, 4 ванные комнат…
$726,729
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Продается двухквартирный дом с участком 95 м2 в Ла Флорида, Ориуэла Коста. Дом разделен на 2…
$280,462
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла премиум класса недалеко от моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI1156…
$726,729
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 3 спальни, 92 м2 - AGI115567 3 спальни, 2 ванные комна…
$618,254
Оставить заявку
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 603 м²
Вилла Вилла на первой линии с бассейном под реконструкцию в Кабо Ройг (Cabo Roig) с прекрасн…
$2,28 млн
Оставить заявку
Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОРИХУЭЛА КОСТА Недавно построенный жилой район в Ориуэл…
$257,314
Оставить заявку
Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Отдельные виллы площадью 195,34 м2 и участки с частным бассейном и частной парковкой.  Высок…
$333,986
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Великолепная вилла в Дехеса де Кампоамор, до пляжа 300 м - AGI115618 4 спальни, 4 ванные ком…
$726,729
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Дом с 2 спальнями, большими шкафами и 1 ванной комнатой с белой лакированной мебелью и мрамо…
$236,643
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
VIP класса дом в Дехеса де Кампоамор, 4 спальни, площадь 157 м2 - AGI115619 4 спальни, 4 ван…
$726,729
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Таунхаус на продажу в Пунта Прима, Урб Кампана в Ориуэла Коста, Испания. Продается двухкварт…
$166,878
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
Оставить заявку
Таунхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Таунхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
ТАУНХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ДОМЕ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь Коста-Бланкой со всеми удобствами и бл…
$352,763
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Двухквартирный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой на продажу предлагает прекрасную возмож…
$145,345
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Элитная вилла в Dehesa de Campoamor, 3 спальни - AGI6102 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$618,254
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 134 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, park…
$703,039
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115551 3 спальни, 3 ванные комнаты. …
$705,034
Оставить заявку
Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Таунхаус на трех этажах с садом в Plan Parcial Citrus. Он имеет 3 спальни, 2 ванные комнаты,…
$166,878
Оставить заявку
Шале 2 спальни в Orihuela, Испания
Шале 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$229,865
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
$638,138
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, площадь 157 м2 - AGI115623 4 спальни,…
$726,729
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
$616,505
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Элитная новая вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115552 3 спальни, 3 ванные комн…
$705,034
Оставить заявку
Бунгало в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$269,050
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Красивая вилла возле моря в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115532 3 спальни, 3 ванны…
$726,729
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Современная новая вилла в Dehesa de Campoamor, 4 спальни, 157 м2 - AGI3989 4 спальни, 4 ванн…
$726,729
Оставить заявку
Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Красивый дом в Dehesa de Campoamor - AGI115620 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$726,729
Оставить заявку
Realting.com
Перейти