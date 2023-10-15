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Коммерческая недвижимость с видом на море в Orihuela, Испания

отели
30
4 объекта найдено
Коммерческая с видом на море в Orihuela, Испания
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 1 000 м²
Испания Провинция Барселона Ресторан на первой линии от моря Один…
€11,00 млн
Отель с видом на море, с террасой в Orihuela, Испания
Отель с видом на море, с террасой
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Отель 3*** на первой линии Вели…
€6,50 млн
Коммерческая с видом на море в Orihuela, Испания
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 360 м²
Этаж 1
Испания Коста Брава   Ресторан на первой линии   Продажа&nbs…
€1,45 млн
Коммерческая с видом на море в Orihuela, Испания
Коммерческая с видом на море
Orihuela, Испания
Площадь 199 м²
Испания Коста Дорада   Ресторан на набережной   Очень попул…
€950,000
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