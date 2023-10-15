Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Orihuela
  5. Доходные дома

Доходные дома с видом на море в Orihuela, Испания

коммерческая недвижимость
50
отели
30
Доходный дом В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с сауной в Мадрид, Испания
Отель с сауной
Мадрид, Испания
Площадь 23 500 м²
Испания г.Мадрид   Отель 4* в пригороде   Действующий отель …
€19,79 млн
Коммерческая в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая
Helechosa de los Montes, Испания
Продаётся здание с несколькими квартирами под ремонт вблизи пляжа и центра города Playa de A…
€703,453
Коммерческая 1 ванная в Барселона, Испания
Коммерческая 1 ванная
Барселона, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 518 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Сантс Монжуик города Барселона. Обща…
€1,88 млн
Производство 2 ванных в Испания, Испания
Производство 2 ванных
Испания, Испания
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 961 м²
€1,55 млн
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia в Аликанте, Испания
Коммерческая с Autobus, с Alta suministros, с Tranvia
Аликанте, Испания
Площадь 256 м²
Инвестиционный продукт!. Коммерческие помещения для продажи с высокой прибыльностью, располо…
€477,343
Коммерческая с кондиционером в Испания, Испания
Коммерческая с кондиционером
Испания, Испания
Площадь 72 м²
€100,000
Отель с лифтом, с террасой, с сауной в Orihuela, Испания
Отель с лифтом, с террасой, с сауной
Orihuela, Испания
Испания Коста Бланка   Отель 4**** в 150 м от пляжа   Отель …
€11,53 млн
Коммерческая 28 спален с террасой, с видом на горы, с полем для гольфа в Pilar de la Horadada, Испания
Коммерческая 28 спален с террасой, с видом на горы, с полем для гольфа
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 28
Кол-во ванных комнат 28
Площадь 885 м²
Редкая и уникальная инвестиционная возможность в провинции Аликанте приобрести частично пост…
€959,573
Офис в Teulada, Испания
Офис
Teulada, Испания
 Тип продукта :   Торговый парк в  Теулада , провинция Аликанте.  Зона :  город Теул…
€16,00 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 1 150 м²
Коммерческое помещение в городе Серданьола дель Вальес - пригород Барселоны. Общая …
€2,02 млн
Инвестиционная 9 спален в Аликанте, Испания
Инвестиционная 9 спален
Аликанте, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 250 м²
Продается комплексное здание в Аликанте, разделенное на 9 полностью оборудованных отдельных …
€807,463
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Santa Gertrudis de Fruitera, Испания
Площадь 2 036 м²
ОписаниеПродажа самого эксклюзивного Бутик-Отеля на острове Ибица, 20 млн.€!Отель для настоя…
€20,37 млн
Realting.com
Перейти