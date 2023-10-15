ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Orihuela
Шале
Шале с видом на море в Orihuela, Испания
Шале
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
2
52 м²
Новое строительство рядом с пляжем Миль Пальмерас, между Кампоамор и Торре де ла Орадада. Ко…
€145,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Benalmadena, Испания
4
4
352 м²
Благодаря своему расположению эта эксклюзивная вилла имеет потрясающий панорамный…
€620,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Бенихофар, Испания
3
3
120 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В БЕНИХОФАР~ ~ Новостройка из 12 современных вилл в Бенихофаре.~ ~ Вилла 120 м2,…
€487,856
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Испания, Испания
4
256 м²
Квартиры с 3 спальнями, все с выходом на террасу, чтобы насладиться светом и Средиземным мо…
€515,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря, с кредитом / ипотекой
l Alfas del Pi, Испания
4
2
100 м²
1
В продаже новая вилла в городе Полоп.Вилла с собственным участком площадью 400 кв. м., с бас…
€410,282
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Бенидорм, Испания
4
2
216 м²
44/47
Представляем вам новые апартаменты в комплексе закрытого типа Intempo Residential Sky Resort…
€1,79 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
77 м²
1/5
Представляем квартиру с тремя спальнями рядом с красивым парком в городе Торревьеха. Апартам…
€97,591
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
3
144 м²
Эти роскошные виллы расположены в Сан-Мигель-де-Салинас, в одной из лучших зон с прекрасным…
€486,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
75 м²
1
Представляем шале в городе Торревьеха. Торревьеха – популярный испанский курортный город и м…
€214,103
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
Бенихофар, Испания
2
2
88 м²
Виллы с 2 спальнями Azahar - это строительство отдельных одноэтажных и двухэтажных вилл в фе…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Кальпе, Испания
4
4
430 м²
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
€1,59 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
3
106 м²
Настоящее жилое произведение искусства, оазис с привилегированным видом на побережье Малаги,…
€613,009
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL