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Бунгало с террасой в Orihuela, Испания

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16 объектов найдено
Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Современный новый бунгало в Ориуэла Коста - OP7185 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковр…
$162,713
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Бунгало с 2 спальнями на первом этаже в Лос Альтос . Бунгало с 2 спальнями и двумя садами в …
$143,495
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Новый Бунгало у моря в Ориуэла Коста - OP7182 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зона: 86…
$195,255
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИХУЭЛА КОСТА Закрытый комплекс с 40 апартаментами с 2 и 3 спальнями…
$214,249
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Бунгало с 2 спальнями под ключ в Кампоамор Гольф. Бунгало с 2 спальнями и 2 ванными комнатам…
$221,126
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Бунгало в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$269,050
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Мы с гордостью предлагаем качественное бунгало, только что построенное в 2018 году, в тихом …
$242,242
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
БУНГАЛО КВАРТИРЫ В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало…
$236,858
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Красивое бунгало на продажу в жилом комплексе Вилла Кристина в очень тихом районе и недалеко…
$145,345
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Бунгало в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 750 м²
Индивидуальная вилла с 5 спальнями в Кампоаморе. Индивидуальное шале с 5 спальнями и 2 ванны…
$676,863
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
ДОМ И БУНГАЛО В ВИСТАБЕЛЛА Новый жилой комплекс современных бунгало в Вистабелле. Бунгало на…
$220,709
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Бунгало в Dehesa de Campoamor, Испания
Бунгало
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой комплекс в…
$290,582
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ОРИХУЭЛА КОСТА Закрытый комплекс с 40 апартаментами с 2 и 3 спальнями…
$214,249
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$230,399
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Бунгало в Entrenaranjos, Испания
Бунгало
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этот комплекс расположен в урбанизации Энтренаранхос, в муниципалитете Ориуэла (Аликанте), к…
$236,858
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Бунгало в Orihuela, Испания
Бунгало
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
2-комнатная квартира на первом этаже с большим подвалом недалеко от Вилламартин. Бунгало на …
$125,858
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