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Квартиры с террасой в Orihuela, Испания

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133 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ  КРИПТОВАЛЮТОЙ   BIT2ME Жилой комплекс в Вильямартине состоит из 40 бу…
$265,142
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Apartments for sale in La Zenia, Costa Blanca A new project consisting of a total of 94 mode…
$250,586
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Apartments in Villamartin, Orihuela Costa, Alicante 3 blocks of 24 apartments with very larg…
$285,699
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Пентхаус в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
ПЕНТХАУС В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ЖИЛОЙ НА ПЛЯЖЕ Наслаждайтесь отдыхом на побережье Коста-Бланка со…
$409,017
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Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этот жилой комплекс расположен в Пунта Прима, одном из самых известных прибрежных районов по…
$553,603
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
$262,561
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
ВЫ МОЖЕТЕ ОПЛАТИТЬ  КРИПТОВАЛЮТОЙ   BIT2ME Жилой комплекс в Вильямартине состоит из 40 бу…
$307,735
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Жилой комплекс состоит из 8 блоков.  Апартаменты с 2 спальнями, 2 ванными комнатами, общим б…
$275,790
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Красивые апартаменты с 2 и 3 спальнями, террасами и прекрасным видом в Ориуэла Коста, Лос До…
$387,586
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$252,653
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Квартира 4 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 4 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Новый жилой комплекс, расположенный в популярном районе Плайя Фламенка (Ориуэла Коста) всего…
$377,989
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Красивые односпальные квартиры Это резиденция класса люкс. Дом имеет частный гараж и оборудо…
$231,847
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
$266,525
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Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Новая двухэтажная вилла с солярием в Кампоамор. На нулевом этаже 1 спальня с гардеробной и…
$1,12 млн
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Apartments in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca A residential consisting of 30 homes with 2 …
$201,734
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Residencial состоит из четырех многоквартирных блоков с 64 домами с 2 и 3 спальнями и 14 бун…
$351,392
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Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новый комплекс квартир в Кампоамор. Несколько типов квартир.  Квартиры с 2 или 3 спальня…
$304,219
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Апартаменты расположены в привилегированном месте с видом на море, в одном из самых высоких …
$429,575
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Дома с 2 или 3 спальнями с большими шкафами и 2 ванными комнатами с белой лакированной мебел…
$216,833
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Квартиры с 2 спальнями Жилой комплекс Villamartin Residential Gardens состоит из семи зданий…
$285,350
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Почти новая роскошная квартира в жилом комплексе La Recoleta , рядом с пляжем в Пунта Прима …
$306,043
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Роскошные 2-спальные апартаменты рядом с морем в Плайя Фламенка. Уникальный жилой комплекс р…
$354,051
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
НОВОЕ ЗДАНИЕ В ПЛАЙЯ ФЛАМЕНКА Недавно построенный роскошный комплекс с апартаментами с 2 спа…
$397,276
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Апартаменты в Плайя Фламенка, в 350 м от торгового центра Zenia Boulevard. Пляжные коттеджи…
$366,054
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Апартаменты в Лос Балконеш, Торревьеха, Аликанте. Balcones De Amay расположен в тихом районе…
$419,824
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Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - MGA7335 3 спальни, 2 ванные …
$183,865
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
(Показанная цена всегда указана в Испании без НДС. Налог на добавленную стоимость составляет…
$377,297
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Современный комплекс с 2,3 спальнями, 2 ванными комнатами, большими террасами и фантастическ…
$301,456
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
$138,712
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Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Представьте себе место, где море и природа становятся героями невероятной истории - вашей ис…
$239,674
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