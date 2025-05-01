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Квартиры с бассейном в Orihuela, Испания

пентхаусы
76
однокомнатные
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двухкомнатные
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трехкомнатные
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2 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
Эти стильные апартаменты расположены в престижном районе Дехеса де Кампоамор, известном свои…
$451,485
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Квартира 3 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 8
Современные виллы в Полопе, расположенные у подножия гор, предлагают уединение и комфорт в о…
$366,192
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