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Квартиры и апартаменты с видом на горы в Ориуэле, Испания

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Ориуэла, Испания
Квартира 4 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/3
Современная квартира на среднем этаже с террасой и общим бассейном, готовая к заселению, рас…
$397,621
НДС
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Пентхаус 3 комнаты в Ориуэла, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Ориуэла, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Этаж 1
Эксклюзивный элитный пентхаус с частным бассейном и большой террасой на крыше на поле для го…
$1,10 млн
НДС
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Квартира 5 комнат в Ориуэла, Испания
Квартира 5 комнат
Ориуэла, Испания
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Двухкомнатные апартаменты с видом на море в Ориуэла Коста Добро пожаловать в эти потрясаю…
$353,231
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