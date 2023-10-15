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Квартиры с видом на горы в Orihuela, Испания

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7 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 3/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€1,50 млн
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€584,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€459,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Ориуэле с Окнами на Южную Сторону и с Прекрасными Видами на Коста-Бланку Предлага…
€399,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 2/4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта…
€382,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/4
Расположение: Ориуэла Коста/Плайя Фламенка  Стоимость: от 340.000 € Дата сдачи объекта…
€400,000
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Это прекрасная возможность приобрести большую квартиру с 3 спальнями по действительно хороше…
€92,500
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