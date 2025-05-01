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Квартиры с садом в Orihuela, Испания

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49 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Playa Flamenca - TR114358 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 65…
$205,018
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 63 m2.Terrace: 14 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$183,886
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Красивые апартаменты с 2 и 3 спальнями, террасами и прекрасным видом в Ориуэла Коста, Лос До…
$387,586
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Великолепные апартаменты в Playa Flamenca, Коста Бланка, Испания - TR114348 2 спальни, 2 ван…
$182,238
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Почти новая роскошная квартира в жилом комплексе La Recoleta , рядом с пляжем в Пунта Прима …
$306,043
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Апартаменты в Плайя Фламенка, в 350 м от торгового центра Zenia Boulevard. Пляжные коттеджи…
$366,054
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Великолепные апартаменты в Los Dolses, Испания - MN6810 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
$265,764
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
$138,712
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Недавно построенные апартаменты в Плайя Фламенка, Ориуэла Коста В стратегическом месте, ряд…
$382,203
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 66 m2.Terrace: 29 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$208,765
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Комфортабельные апартаменты Playa Flamenca, Costa Blanca - TR114339 2 спальни, 2 ванные комн…
$205,018
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Квартиры с 2 спальнями Palapa Golf состоит из 44 апартаментов с 2 спальнями и 2 ванными комн…
$275,937
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартира на верхнем этаже с собственной террасой на крыше, 2 спальнями, 2 ванными комнатами,…
$424,865
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты класса люкс в Вильямартине, Коста Бланка, Испания - VD7906 3 спальни, 2 ванные к…
$303,730
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые квартиры в Вильямартине, 2 спальни, площадь 92 м2 - VD7904 2 спальни, 2 ванные комнаты…
$201,764
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Панорама Парк — эксклюзивный жилой район в районе Пунта Прима. Комплекс полностью закр…
$218,545
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Квартира 3 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 3 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Наслаждайтесь Коста Бланкой со всеми удобствами и удобствами с ароматом Средиземного моря и …
$365,946
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в Playa Flamenca, 2 спальни - TR114379 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая зон…
$203,933
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Квартира 5 спален в Orihuela, Испания
Квартира 5 спален
Orihuela, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Вилла на первой линии гольф-клуба в Лас-Колинас Вилла выходит на южную сторону и находитс…
$2,18 млн
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Плайя Фламенка, до клюшек для гольфа 1000 м - TR114344 2 спальни, 2 ванн…
$182,238
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Квартира 4 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 4 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Эта элегантная вилла, выходящая на южную сторону, расположена на трех этажах: подвал, цоколь…
$2,12 млн
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Резиденция расположена рядом с Королевским гольф-клубом Кампоамора, в Ориуэла Коста. Жилой к…
$196,993
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
$602,405
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Новые апартаменты в Playa Flamenca - TR114347 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 64…
$182,238
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Роскошная квартира с 2 спальнями в Пунта Прима недалеко от моря с 2 спальнями и 2 ванными ко…
$269,157
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Великолепные апартаменты в Playa Flamenca, Costa Blanca - TR7316 2 спальни, 2 ванные комнаты…
$183,323
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Элитные новые апартаменты в Playa Flamenca, 2 спальни, 64 м2 - TR114346 2 спальни, 2 ванные …
$182,238
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Пентхаус в Orihuela, Испания
Пентхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Он расположен в тихом районе Пунта Прима, всего в 300 метрах от ближайшего пляжа и рядом со …
$253,008
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Пентхаус 2 комнаты в Dehesa de Campoamor, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Dehesa de Campoamor, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/8
Эти стильные апартаменты расположены в престижном районе Дехеса де Кампоамор, известном свои…
$451,485
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные апартаменты в Playa Flamenca - TR114361 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ков…
$209,357
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