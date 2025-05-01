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Квартиры с гаражом в Orihuela, Испания

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131 объект найдено
Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Terrace: 29 m2.Energy efficiency class: in process.Orien…
$206,601
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 124 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
$327,750
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Комфортабельные апартаменты в Плайя Фламенка, до пляжа 700 м - TM117573 2 спальни, 2 ванные …
$229,967
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 64 m2.Terrace: 29 m2.New Build.There is communal pool, parking…
$204,438
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Современные новые апартаменты в Playa Flamenca, до моря 700 м - TM1116248 3 спальни, 2 ванны…
$355,798
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 133 m2.Garden: 27 m2.New Build.There is communal pool, сovered…
$290,973
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Новые апартаменты в Playa Flamenca, Испания - TM1116246 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь…
$344,951
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$342,893
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Terrace: 52 m2.Energy efficiency class: in process.Orien…
$203,356
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
VIP класса Апартаменты в Плайя Фламенка, до пляжа 700 м - TM117593 2 спальни, 2 ванные комна…
$232,137
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 128 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parki…
$381,834
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 161 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сovere…
$275,829
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 95 m2.New Build.There is communal pool, сovered garage, parking…
$223,908
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Апартаменты в Лос Балконеш, Торревьеха, Аликанте. Balcones De Amay расположен в тихом районе…
$419,824
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Элитные новые апартаменты в Villamartin, 2 спальни, 101 м2 - TM6672 2 спальни, 2 ванные комн…
$206,103
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Апартаменты в Playa Flamenca, к морю 700 м - TM117610 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь к…
$347,120
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$296,381
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 104 m2.Garden: 18 m2.New Build.There is communal pool, сovered…
$303,953
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Penthouses in Orihuela Costa, Alicante, Costa Blanca A residential complex distributed in bl…
$596,151
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - west.N…
$212,010
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Роскошные апартаменты в Плайя Фламенка, до пляжа 700 м - TM117556 3 спальни, 2 ванные комнат…
$367,730
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 194 m2.Solarium: 68 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$358,037
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 93 m2.Energy efficiency class: in process.Orientation - west.New…
$196,866
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Элитные апартаменты в Playa Flamenca - TM1116252 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$354,713
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 101 m2.Terrace: 29 m2.Energy efficiency class: in process.Orien…
$204,438
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Квартира 3 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 3 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Апартаменты премиум класса в Playa Flamenca, 3 спальни, 128 м2 - TM1116253 3 спальни, 2 ванн…
$286,374
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 161 м²
2 bedrooms, 1 bathroomArea: 161 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сovere…
$276,911
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Квартира 5 спален в Orihuela, Испания
Квартира 5 спален
Orihuela, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 860 м²
Роскошная вилла в Вильямартине . Большой особняк в традиционном средиземноморском стиле с 5 …
$3,33 млн
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Квартира 2 спальни в Orihuela, Испания
Квартира 2 спальни
Orihuela, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 162 m2.Solarium: 65 m2.New Build.There is communal pool, сover…
$296,381
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Квартира 2 спальни в Dehesa de Campoamor, Испания
Квартира 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Apartments in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca, Alicante Houses on the ground floor with a …
$231,176
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