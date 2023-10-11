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Жильё с видом на море в Oliva, Испания

квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Олива, Валентность Жилой комплекс, расположенный всего в 200 …
€1,10 млн
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Олива, Валентность Жилой комплекс, расположенный всего в 200 …
€380,275
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Oliva, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Oliva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Апартаменты в Oliva Nova Golf, Коста Бланка. Гораздо больше, чем дом у моря. Дома с двумя ил…
€341,220
Квартира 2 спальни с гаражом, у моря, с Lift в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни с гаражом, у моря, с Lift
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
€715,000
Квартира 2 спальни с гаражом, у моря, с Lift в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни с гаражом, у моря, с Lift
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Exclusive residential in Oliva Nova Golf, Valencia A home where you can enjoy an infinity of…
€362,725
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном в Oliva, Испания
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с общественным бассейном
Oliva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Апартаменты в Оливе, Валенсии, Коста Бланке. Жилой, где у вас будет ВСЕ. Из этого жилого дом…
€2,00 млн
Квартира 2 спальни у моря в Oliva, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Oliva, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новая квартира в Олива Нова.Современный жилой комплекс расположен на первой линии моря, неда…
€298,000
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