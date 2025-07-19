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Продажа домов с террасой в Oliva, Испания

1 объект найдено
Вилла в Oliva, Испания
Вилла
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
$178,939
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