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Жильё с бассейном в Новельда, Испания

квартиры
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2 объекта найдено
Дом 3 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€469,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€335,000
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