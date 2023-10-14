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Квартиры с бассейном в Новельда, Испания

четырехкомнатные
3
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с бассейном в Новельда, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Новельда, Испания
Количество спален 2
Площадь 88 м²
Апартаменты состоят из двух двухэтажных зданий с 24 парковочными местами на открытом воздух…
€335,000
Realting.com
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