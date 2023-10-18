ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Земельные участки
Noroeste
Земельные участки в Noroeste, Испания
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Vejer de la Frontera, Испания
La Muela / Vejer Испания, Андалусия, Кадис Коста-де-ла-Лус 200.000 евро&nbs…
€214,628
Рекомендовать
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
2
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
€836,204
Рекомендовать
Земельные участки с 0 bedrooms
Рохалес, Испания
Отличный участок 500m2 расположен в районе Рожалес. Возможность строительства 250м2 для стро…
€132,393
Рекомендовать
Земельные участки
Масамагрель, Испания
3 500 м²
Земельный участок в жилом комплексе закрытого типа с видами на море и горы, басейн, тенисны…
€1,89 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой
l Alfas del Pi, Испания
476 м²
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
€2,19 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Гуардамар, Испания
Участок возле пляжа Ла Мата и Гуардамар
€103,929
Рекомендовать
Земельные участки
Orihuela, Испания
Участок площадью 8.600 м2 в Вийямартин. Находится рядом с интернациональной школой ";…
€4,47 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море
Коста-Брава, Испания
Земельный участок под жилое строительство в урбанизации Серра Брава города Льорет де …
€43,853
Рекомендовать
Земельные участки с Seaview frontal, с First line beach
Dehesa de Campoamor, Испания
Участок на первой линии в Кабо Роиг , Ориуэла Коста . Кабо Роиг - это жилой район в Ориуэла …
€1,81 млн
Рекомендовать
Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive
Mutxamel, Испания
2 300 м²
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
€260,943
Рекомендовать
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Предлагается вашему вниманию участок в эксклюзивном комплексе с круглосуточной охраной и…
€696,008
Рекомендовать
Земельные участки с Views
la Pera, Испания
1 505 м²
-Участок 1505м2. -Тихая урбанизация в Плайя де Аро. -5 минут на машине от центра. -50% уклон…
€79,972
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL