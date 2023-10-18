Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Noroeste

Земельные участки в Noroeste, Испания

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Земельные участки в Vejer de la Frontera, Испания
Земельные участки
Vejer de la Frontera, Испания
La Muela / Vejer   Испания, Андалусия, Кадис Коста-де-ла-Лус 200.000 евро&nbs…
€214,628
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Земельные участки с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кастель-Пладжа-де-Аро, Испания
Количество этажей 2
Живописные виды на море, открывающиеся с этих участков, являются визитной карточкой побереж…
€836,204
Земельные участки с 0 bedrooms в Рохалес, Испания
Земельные участки с 0 bedrooms
Рохалес, Испания
Отличный участок 500m2 расположен в районе Рожалес. Возможность строительства 250м2 для стро…
€132,393
Земельные участки в Масамагрель, Испания
Земельные участки
Масамагрель, Испания
Площадь 3 500 м²
Земельный участок в жилом комплексе закрытого типа с видами на море и горы, басейн, тенисны…
€1,89 млн
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой в l Alfas del Pi, Испания
Земельные участки с видом на море, с бассейном, с детской площадкой
l Alfas del Pi, Испания
Площадь 476 м²
В одном из самых эксклюзивных мест на Коста Брава, Ла Гавина, у подножия прекрасного пляжа С…
€2,19 млн
Земельные участки в Гуардамар, Испания
Земельные участки
Гуардамар, Испания
Участок возле пляжа Ла Мата и Гуардамар
€103,929
Земельные участки в Orihuela, Испания
Земельные участки
Orihuela, Испания
Участок площадью 8.600 м2 в Вийямартин. Находится рядом с интернациональной школой  ";…
€4,47 млн
Земельные участки с видом на море в Коста-Брава, Испания
Земельные участки с видом на море
Коста-Брава, Испания
Земельный участок под жилое строительство в урбанизации Серра Брава города Льорет де …
€43,853
Земельные участки с Seaview frontal, с First line beach в Dehesa de Campoamor, Испания
Земельные участки с Seaview frontal, с First line beach
Dehesa de Campoamor, Испания
Участок на первой линии в Кабо Роиг , Ориуэла Коста . Кабо Роиг - это жилой район в Ориуэла …
€1,81 млн
Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive в Mutxamel, Испания
Земельные участки с видом на горы, с Quiet location, с Airport less than 30 minutes drive
Mutxamel, Испания
Площадь 2 300 м²
Строительный участок площадью 2300 м² в городе Тангел недалеко от Аликанте . Тихое место с в…
€260,943
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с бассейном в Испания, Испания
Земельные участки с парковкой, с видом на море, с бассейном
Испания, Испания
Предлагается вашему вниманию участок в эксклюзивном комплексе с круглосуточной охраной и…
€696,008
Земельные участки с Views в la Pera, Испания
Земельные участки с Views
la Pera, Испания
Площадь 1 505 м²
-Участок 1505м2. -Тихая урбанизация в Плайя де Аро. -5 минут на машине от центра. -50% уклон…
€79,972
Realting.com
Перейти