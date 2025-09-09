Квартира в новостройке Квартиры с видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Аликанте

Квартиры с 2 и 3 спальнями и видом на море в Деэса-де-Кампоамор, Коста-Бланка

Жилой комплекс расположен в самой высокой части Деэса-де-Кампоамор, неподалеку от яхт-причала и пляжей Кала-де-Кампоамор и Плайя-де-ла-Глеа. Деэса-де-Кампоамор – это небольшой поселок в районе Ориуэла-Коста, в муниципалитете Ориуэла. Этот уютный уголок Средиземноморского побережья привлекает своими километрами прекрасных песчаных пляжей с кристально чистой водой. Регион также является настоящим райским местом для гольфистов, благодаря благоприятному климату, позволяющему заниматься этим видом спорта в любое время года. Кроме того, здесь расположен один из лучших и самых престижных гольф-клубов на всем Средиземноморье.

Жилой комплекс курортного типа находится в непосредственной близости от моря и окружен зелеными насаждениями, рядом с природным заповедником, который имеет большое экологическое значение. Благодаря близости к таким прибрежным городам, как Торревьеха, Ориуэла, Аликанте и Картахена, вы сможете насладиться всеми удобствами и развлечениями, которые предлагаются в этих местах. Ближайшие аэропорты Аликанте и Мурсия находятся примерно в 35-50 минутах езды на автомобиле. Кроме того, из Деэса-де-Кампоамор есть автобусные рейсы во все основные города региона.

Великолепный комплекс располагает большой зеленой территорией, идеальной для прогулок и занятий спортом. Квартиры Аликанте обладают просторными террасами с видом на море. На территории комплекса также есть общий открытый бассейн и большой закрытый бассейн с подогревом.

В комплексе представлены различные планировки апартаментов, включая квартиры с 2 или 3 спальнями на первом или средних этажах, а также пентхаусы с 3 спальнями. У квартир на первом этаже также имеется собственный садовый участок вместо террасы. Во всех апартаментах присутствуют просторные террасы, современные кухни с большим количеством шкафов для хранения и бытовая техника.

ALC-00238