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Пентхаусы с видом на море в Нерха, Испания

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Нерха, Испания
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Нерха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Море с Прекрасной Общей Террасой в Нерхе Шикарные апартаменты распол…
€325,000
Realting.com
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