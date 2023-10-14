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Жильё с видом на горы в Нерха, Испания

дома
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Нерха, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Нерха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 187 м²
Этаж 4/4
Современная Вилла с 4 Спальнями и Индивидуальным Бассейном Нерха – это прекрасное место, где…
€750,000
Realting.com
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