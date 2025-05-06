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Виллы с террасой в Mutxamel, Испания

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9 объектов найдено
Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 239 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$625,387
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$430,729
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 268 м²
Продается двухквартирная вилла в Алмаджаде, Мухамиэль. Этот красивый двухквартирный дом рас…
$430,729
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
This beautiful property has been designed in a modern, elegant and functional style, perfect…
$576,026
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MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$507,061
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$338,040
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 112 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$523,051
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Закрыть
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Агентство
Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 314 м²
New build villas in Bonalba Golf, Costa Blanca Independent houses with 2, 3 and 4 bedrooms. …
$708,795
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