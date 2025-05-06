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Квартиры с террасой в Mutxamel, Испания

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19 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$299,875
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$347,550
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Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Apartments in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$250,804
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 115 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$384,903
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 115 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$365,973
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Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ МУТКСАМЕЛЬ Приезжайте и живите в комплексе в районе с высоким …
$276,993
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 116 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$434,587
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Откройте для себя гармоничное сочетание элегантности и современности в Bonalba Green, идеаль…
$367,509
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 107 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$338,194
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Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Новое строительство современных домов с системой домашней автоматизации и бесчисленными дета…
$472,117
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 118 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$367,509
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Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Квартиры с 3 спальнями на поле для гольфа недалеко от Плайя Сан Хуан и Аликанте . Квартиры с…
$331,142
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Пентхаус в Mutxamel, Испания
Пентхаус
Mutxamel, Испания
Площадь 108 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$418,065
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Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Penthouses in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$430,729
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 133 м²
Discover the harmonious fusion between elegance and modernity in Bonalba Green, the perfect …
$456,796
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Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Penthouses in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$381,659
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Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Новые двухквартирные дома, расположенные в живописном парке Рио, Мучамель. Эти красивые дома…
$243,845
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Квартира в Mutxamel, Испания
Квартира
Mutxamel, Испания
Площадь 99 м²
Discover the harmonious fusion of elegance and modernity at Bonalba Green, the perfect place…
$289,725
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Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Новый и эксклюзивный проект, 34 отдельных вилл, расположенных в районе La Cotoveta, в Mutxam…
$563,293
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