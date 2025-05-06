Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Mutxamel
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Поле для гольфа

Квартиры около гольф-клуба в Mutxamel, Испания

пентхаусы
8
двухкомнатные
18
трехкомнатные
22
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Apartments in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$299,875
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Apartments in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$250,804
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 3 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Penthouses in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$430,729
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Mutxamel, Испания
Квартира 2 спальни
Mutxamel, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Penthouses in Bonalba Golf, Costa Blanca Single-family homes and apartments with 2, 3 and 4 …
$381,659
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти