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Виллы около гольф-клуба в Motril, Испания

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1 объект найдено
Вилла с мебелью, с кондиционером, с террасой в Calahonda, Испания
Вилла с мебелью, с кондиционером, с террасой
Calahonda, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Большая классическая вилла высокого качества в отличном состоянии, расположенная в тихом рай…
$2,95 млн
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