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Жильё в Migjorn, Испания

дома
6
6 объектов найдено
Замок 7 спален в ses Salines, Испания
Замок 7 спален
ses Salines, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
Добро пожаловать на виллу, расположенную в красивом и спокойном районе Colònia de Sant Jordi…
$3,70 млн
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Замок 4 спальни в Кампос, Испания
Замок 4 спальни
Кампос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Расположенный на окраине деревни Кампос, на юго-востоке Майорки, всего в 10 минутах (на маши…
$3,19 млн
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Замок 3 спальни в ses Salines, Испания
Замок 3 спальни
ses Salines, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 462 м²
В 2023 г. "Финка Ромеро" будет представлять собой чудо современной архитектуры, олицетворяющ…
$2,95 млн
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Вилла в Cala Blava, Испания
Вилла
Cala Blava, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Добро пожаловать в этот дом, расположенный в очаровательном городе Льюкмайор, Лас Пальмерас,…
$968,736
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Вилла в Puig de Ros, Испания
Вилла
Puig de Ros, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
House in Balearic
$1,58 млн
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Вилла в Son Veri, Испания
Вилла
Son Veri, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
Представляем замечательный строящийся дом в престижном районе Сон Вери, Майорка. Расположенн…
$2,79 млн
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Параметры недвижимости в Migjorn, Испания

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