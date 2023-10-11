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Квартиры с видом на море в Menorca, Испания

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3 объекта найдено
Квартира с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sant Lluis, Испания
Квартира с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sant Lluis, Испания
Площадь 2 м²
Современные апартаменты расположены в Пунте Приме, Испания. В жилом комплексе есть двух или …
€139,000
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Очаровательные апартаменты располагаются в одном из самых привлекательных районов Испании на…
€435,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города в Sant Lluis, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, в центре города
Sant Lluis, Испания
Количество спален 3
Площадь 89 м²
Апартаменты расположены в районе Пунта-Прима, Испания. Апартаменты площадью 63-89 кв.м. с 2-…
€234,000

Параметры недвижимости в Menorca, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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