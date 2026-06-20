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Дома с гаражом в Масарроне, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Масаррон, Испания
Таунхаус 3 комнаты
Масаррон, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этот новый жилой комплекс состоит из 12 таунхаусов на первом этаже, расположенных в урбаниза…
$329,404
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